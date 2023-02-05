عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة ومفاجأة بأزمة قيد صفقات الزمالك

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا المختلفة، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:


تسبب السرطان وتدمر الشعر .. تحذير عاجل من هذه الكريمات | فيديو
نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، المواطنين بعدم استخدام الماء البارد في فصل الشتاء.


رفض من البنك.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن أزمة قيد صفقات الزمالك
تحدَّث الإعلامي أحمد موسى، عن أزمة قيد لاعبي نادي الزمالك، وعلاقة النادي  بالاتحاد المصري لكرة القدم، قائلاً: "هناك البعض الذين يريدون إشغال الرأي العام ومؤسسات الدولة بحديث فارغ".


بعد هدف أفشة في مونديال الأندية..عضو مجلس إدارة الأهلي: القاضية الأولى أجمل
علق  محمد شوقي عضو مجلس إدارة  النادي الأهلي، على تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا.


أسامة ربيع: ملاحقة مروجي الشائعات ضد قناة السويس قضائيا
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ملاحقة مروجي شائعات تعاقد هيئة القناة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها قضائيا.


مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة عن الوضع الوبائي في مصر.. فيديو
تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عن الوضع الوبائي في مصر.


صقيع وثلوج وأتربة.. الأرصاد تحذر من 72 ساعة برد قارس| فيديو
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، خاصة بعد انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.


مياه زائدة .. تطورات الحالة الصحية لـ حلمي بكر في المستشفى
كشف الدكتور نور أسامة صديق الموسيقار حلمي بكر، تطورات الحالة الصحية لحلمي بكر بعد دخوله العناية المركزة مرة اخرى .


إدارة منتدى شباب العالم: توجيه عوائد حقوق رعاية النسخة الخامسة لتنفيذ مبادرات ومشروعات
نقلت القناة الأولى نبأ عاجل عن إدارة منتدى شباب العالم بشأن إطلاق النسخة الخامسة.


بـ360 ألف جنيه.. أرخص سيارة زيرو في مصر | خبير يكشف
كشف محمود خيري خبير السيارات عن سعر أرخص سيارة زيرو في مصر، قائلًا "أرخص عربية زيرو في مصر حالياً ثمنها 360 ألف جنيه.. وهي عربية صينية مانيوال".

 

الأرصاد اخبار التوك شو أحمد موسى الكريمات الزمالك الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الجرام أقل من 2000 جنيه.. هبوط أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

رحم الله الرجل الوطني الشريف.. وزيرة التضامن تنعى شريف إسماعيل

مدمن يتخلص من عمته وزوجها.. رئيس محكمة سابق يروي أغرب قضية واجهته

رضا عبد العال: أندية الدوري المصري أفضل من أوكلاند وسياتيل

عدلي القيعي: مارسيل كولر أدار مباراة سياتل بـ"معلمة"

في ‏يومه العاشر‎ .. حوالي 3 ملايين زائر لمعرض الكتاب

عدلي القيعي يكشف السبب الحقيقي وراء فشل صفقة سوزا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة في مطعم الشيف نصرت تتسبب في القبض على المليارديرة الهاربة

بمذاق شهي.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة

مشاهد تحبس الأنفاس من الطرق الأكثر رعبا في العالم

من غير أدوية.. علاج الدوالي للمرأة الحامل

فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ