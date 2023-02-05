توك شو.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة ومفاجأة بأزمة قيد صفقات الزمالك

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا المختلفة، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:



تسبب السرطان وتدمر الشعر .. تحذير عاجل من هذه الكريمات | فيديو

نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، المواطنين بعدم استخدام الماء البارد في فصل الشتاء.



رفض من البنك.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن أزمة قيد صفقات الزمالك

تحدَّث الإعلامي أحمد موسى، عن أزمة قيد لاعبي نادي الزمالك، وعلاقة النادي بالاتحاد المصري لكرة القدم، قائلاً: "هناك البعض الذين يريدون إشغال الرأي العام ومؤسسات الدولة بحديث فارغ".



بعد هدف أفشة في مونديال الأندية..عضو مجلس إدارة الأهلي: القاضية الأولى أجمل

علق محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا.



أسامة ربيع: ملاحقة مروجي الشائعات ضد قناة السويس قضائيا

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ملاحقة مروجي شائعات تعاقد هيئة القناة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها قضائيا.



مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة عن الوضع الوبائي في مصر.. فيديو

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عن الوضع الوبائي في مصر.



صقيع وثلوج وأتربة.. الأرصاد تحذر من 72 ساعة برد قارس| فيديو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، خاصة بعد انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.



مياه زائدة .. تطورات الحالة الصحية لـ حلمي بكر في المستشفى

كشف الدكتور نور أسامة صديق الموسيقار حلمي بكر، تطورات الحالة الصحية لحلمي بكر بعد دخوله العناية المركزة مرة اخرى .



إدارة منتدى شباب العالم: توجيه عوائد حقوق رعاية النسخة الخامسة لتنفيذ مبادرات ومشروعات

نقلت القناة الأولى نبأ عاجل عن إدارة منتدى شباب العالم بشأن إطلاق النسخة الخامسة.



بـ360 ألف جنيه.. أرخص سيارة زيرو في مصر | خبير يكشف

كشف محمود خيري خبير السيارات عن سعر أرخص سيارة زيرو في مصر، قائلًا "أرخص عربية زيرو في مصر حالياً ثمنها 360 ألف جنيه.. وهي عربية صينية مانيوال".