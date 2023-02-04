مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة عن الوضع الوبائي في مصر.. فيديو

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عن الوضع الوبائي في مصر.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "قابلية الفيروسات على التحور بما فيها فيروس كورونا أمر طبيعي جدا وقد يكون المتحور أقوى من الذي يسبقه".

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،: "هناك زيادة قليلة في عدد الحالات في مصر لكن معظمها بسيطة إلى متوسطة ولا تدعو لأي قلق".

وأشار: "معنى أن الفيروس ينتشر أكثر هذا يعني أنه يصيب عدد أكبر من الأشخاص، وهذا متوقع مع بعض التحورات".