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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة عن الوضع الوبائي في مصر.. فيديو

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عن الوضع الوبائي في مصر.

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عوض تاج الدين: المبادرات المقدمة لقطاع الطفولة غير مسبوقة في تاريخ مصر

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عوض تاج الدين: لا قلق من وضع جائحة كورونا في مصر.. «فيديو»

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "قابلية الفيروسات على التحور بما فيها فيروس كورونا أمر طبيعي جدا وقد يكون المتحور أقوى من الذي يسبقه".

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،: "هناك زيادة قليلة في عدد الحالات في مصر لكن معظمها بسيطة إلى متوسطة ولا تدعو لأي قلق".

وأشار: "معنى أن الفيروس ينتشر أكثر هذا يعني أنه يصيب عدد أكبر من الأشخاص، وهذا متوقع مع بعض التحورات".

مستشار رئيس الجمهورية الوضع الوبائي مصر محمد عوض تاج الدين فيروس كورونا كورونا

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