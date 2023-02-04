إدارة منتدى شباب العالم: توجيه عوائد حقوق رعاية النسخة الخامسة لتنفيذ مبادرات ومشروعات

نقلت القناة الأولى نبأ عاجل عن إدارة منتدى شباب العالم بشأن إطلاق النسخة الخامسة.

وفق القناة الأولى أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عدم إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكله السنوى المعهود من مدينة شرم الشيخ.

وأكدت إدارة منتدى شباب العالم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ فى تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية.

وأوضحت إدارة منتدى شباب العالم إطلاق مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وسنوافيكم بآخر التفاصيل حال ورودها ……….

https://www.youtube.com/channel/UC65F33K2cXk9hGDbOQYhTOw/live?app=desktop