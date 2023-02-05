عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القيعي: نجاح الأهلي في كأس العالم للأندية انتصار لما حدث بنهائي إفريقيا

عدلي القيعي
عدلي القيعي

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن ما يحدث حاليا ووصول الفريق لنصف نهائي كأس العالم للأندية هو انتصار لما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عدلي القيعي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي لا يشارك في أي بطولة كضيف شرف، وهدف الأهلي دائما هو تحقيق النجاحات والبطولات".

الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بانتصاره على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل، في الدور الثاني.

انتصار الأهلي جاء بهدف محمد مجدي أفشة، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة بين كبيري القوم وناديي القرن في أوروبا وأفريقيا.

لنادى الأهلي الأهلى كأس العالم للاندية دوري ابطال افريقيا بطولة كاس العالم للاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

افتكروا كلامي.. خالد الغندور يتوقع نتيجة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

وزارة الشباب والرياضة تعلن إذاعة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

ترشيحاتنا

لحظة هجوم الطائرة الأمريكية على المنطاد الصيني وإسقاطه.. فيديو

زكي عبد الفتاح: الأمريكان لا يعرفون شيئا عن الكرة المصرية سوى الأهلي وصلاح

علي جمعة عن كثرة القتل: ده محصلش في أيام الجاهلية

المستشار الألماني: الرئيس الأوكراني تعهد بعدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية

بالمقاييس العلمية.. فنان شهير أوسم رجل في العالم

ميتلاند الدنماركي يكشف سبب التعاقد مع إمام عاشور ويعلن موعد انضمامه للفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة الثلج تمنع العشاق من الاحتفال بعيد الحب في بريطانيا

أكلة في مطعم الشيف نصرت تتسبب في القبض على المليارديرة الهاربة

بمذاق شهي.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة

مشاهد تحبس الأنفاس من الطرق الأكثر رعبا في العالم

فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ