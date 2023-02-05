القيعي: نجاح الأهلي في كأس العالم للأندية انتصار لما حدث بنهائي إفريقيا

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن ما يحدث حاليا ووصول الفريق لنصف نهائي كأس العالم للأندية هو انتصار لما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عدلي القيعي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي لا يشارك في أي بطولة كضيف شرف، وهدف الأهلي دائما هو تحقيق النجاحات والبطولات".

الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بانتصاره على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل، في الدور الثاني.

انتصار الأهلي جاء بهدف محمد مجدي أفشة، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة بين كبيري القوم وناديي القرن في أوروبا وأفريقيا.