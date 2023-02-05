برلماني: الشركات الراعية لمنتدى شباب العالم نتاج أفكار جيدة جدا

كشف النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مزايا قرار إدارة منتدى شباب العالم عدم إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكله السنوى المعهود من مدينة شرم الشيخ.

وأوضح فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة “الأولى" أنه سيتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ فى تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية.

الأحزاب والسياسيين

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الشركات الراعية لمنتدى شباب العالم نتاج أفكار جيدة جدا من إدارة المنتدى.

وتابع: إعادة توجيه أموال الرعاة إلى ملف الشركات الناشئة وريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له مردود إيجابى كبير على أرض الواقع، لافتا إلى إطلاق العديد من المبادرات منها مبادرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، ودعم ملف الصحة النفسية.