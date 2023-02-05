عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الشركات الراعية لمنتدى شباب العالم نتاج أفكار جيدة جدا

صدى البلد

كشف النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مزايا قرار إدارة منتدى شباب العالم عدم إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكله السنوى المعهود من مدينة شرم الشيخ.

وأوضح فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة “الأولى" أنه سيتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ فى تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية

الأحزاب والسياسيين

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الشركات الراعية لمنتدى شباب العالم نتاج أفكار جيدة جدا من إدارة المنتدى.

وتابع: إعادة توجيه أموال الرعاة إلى ملف الشركات الناشئة وريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له مردود إيجابى كبير على أرض الواقع، لافتا إلى إطلاق العديد من المبادرات منها مبادرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، ودعم ملف الصحة النفسية.

مجلس النواب المشروعات الصغيرة الشركات الناشئة المشروعات التنموية منتدى شباب العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

افتكروا كلامي.. خالد الغندور يتوقع نتيجة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

وزارة الشباب والرياضة تعلن إذاعة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

ترشيحاتنا

لحظة هجوم الطائرة الأمريكية على المنطاد الصيني وإسقاطه.. فيديو

زكي عبد الفتاح: الأمريكان لا يعرفون شيئا عن الكرة المصرية سوى الأهلي وصلاح

علي جمعة عن كثرة القتل: ده محصلش في أيام الجاهلية

المستشار الألماني: الرئيس الأوكراني تعهد بعدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية

بالمقاييس العلمية.. فنان شهير أوسم رجل في العالم

ميتلاند الدنماركي يكشف سبب التعاقد مع إمام عاشور ويعلن موعد انضمامه للفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة الثلج تمنع العشاق من الاحتفال بعيد الحب في بريطانيا

أكلة في مطعم الشيف نصرت تتسبب في القبض على المليارديرة الهاربة

بمذاق شهي.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة

مشاهد تحبس الأنفاس من الطرق الأكثر رعبا في العالم

فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ