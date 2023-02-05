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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يشهد بطولة الجمهورية للطاولة المؤهلة لكأس العالم بمقدونيا

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء السبت، منافسات بطولة الجمهورية الأولى فى الطاولة، والتى ينظمها الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، وتعد إحدى البطولات المؤهلة لكأس العالم فى الطاولة المقرر إقامته فى مقدونيا خلال شهر أغسطس المقبل.

ويستضيف مركز التنمية الشبابية بالجزيرة فعاليات البطولة التى يشارك بها ٢١٠ ممارساً للعبة الطاولة من مختلف المحافظات، وبحضور أحمد البكرى رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

فى كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الوزارة بجميع الأنشطة انطلاقاً من اهتمام الدولة بكافة احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيراً إلى تفكير الوزارة فى إنشاء اتحاد للألعاب الترفيهية جاء من هذا المنطلق لاسيما وأن تلك الألعاب تتمتع بقاعدة عريضة من الممارسين لها.

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى دعم الوزارة لاتحاد الألعاب الترفيهية، والسعى نحو إتاحة الفرصة أمام ممارسى تلك الألعاب فى جو صحى، والعمل على تكوين منتخبات من اللاعبين المتميزين للمنافسة فى مختلف البطولات.

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