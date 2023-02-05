ذكرى رحيل عزت العلايلي.. تعرف على طلبه من البرلمان قبل وفاته

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير عزت العلايلي الذي اثرى الفن بالعديد من الأعمال الهامة.

وكان قد تواصل "صدى البلد" مع الفنان الكبير عزت العلايلي، قبل رحيله، لمعرفة طلباته من مجلس النواب الجديد.

وقال الفنان الكبير عزت العلايلي، إنه يطالب أعضاء البرلمان بأن يهتموا أكثر بالفن والثقافة، وتعزيز التواجد الثقافي والفني في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أننا نمر بفترة صعبة، وأن الفن هو مفتاح لكل العقول.

عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الإختيار مع نفس المخرج عام 1971.

وخلال السبعينيات قدم عدد كبير من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، اسكندرية ليه.



وخلال الثمانينات التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الأنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.

مع كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة انعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الاستنزاف إلينا جميعا، جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة من بطولات.

أما عن أخر مشاركاته بالسينما كان من خلال فيلم تراب الماس، عام 2018 وهو من إخراج مروان حامد.