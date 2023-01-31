الأوبرا تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم

تحيى دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل أم كلثوم خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو صلاح غباشي فى الثامنة مساء الخميس 2 فبراير على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من اعمال كوكب الشرق التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها يا صوت بلدنا ل- محمد الموجي، إفرح يا قلبي - هجرتك - على بلد المحبوب - ليلي نهاري - مصر تتحدث عن نفسها لـ رياض السنباطي.





كما تقدم أيضا أغنية عن العشاق - إحنا إحنا وحدنا لـ زكريا أحمد ، بعيد عنك - أنساك - موسيقى الف ليلة وليلة لـ بليغ حمدي ، موسيقى إلى سيدى إعداد قائد الحفل المايسترو صلاح غباشي .. أداء نهاد فتحي ، رحاب عمر ، رحاب مطاوع ، بسملة كمال ، وليد حيدر ، صابرين النجيلي.

الجدير بالذكر أن دار الأوبرا أعدت مجموعة من الفعاليات خلال شهر فبراير بمناسبة ذكرى رحيل أم كلثوم تأتى بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية.