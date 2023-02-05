نصيحة وتحذير.. جدو يكشف الطريقة الأنسب لمواجهة ريال مدريد

وجه محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق نصيحة خاصة لمارسيل كولر مدرب الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

قال جدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنسب طريقة لمواجهة ريال مدريد 4-3-3".

أضاف:"لابد من غلق المساحات على فينيسيوس جونيور اللاعب الذي يملك السرعة الكبيرة".

وواصل: "لازم الأهلي يدافع في 30 متر، ولازم نلعب الكورة بسرعة".

واختتم: "ميليتاو كارثة ومدافعين ريال مدريد بيرتكبوا العديد من الأخطاء".

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

يلتقي فريق الأهلي بفريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

وفاز محمد مجدي أفشة، بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية.

وحصد أفشة الجائزة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليهدي فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.