علي جمعة: المسلمون اهتموا بالفتن وجعلوها علما

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن المسلمين اهتموا بالفتن لدرجة أنهم جعلوها عِلمًا بهدف تشخيصها وتحليلها.



وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الفتن مدخل جيد للدراسة والتعلم والتحليل، أكثر من أنها مجرد مصائب تنزل على الناس، وقد تنفصل عنها علوم أخرى تتبع علم الاجتماع البشري.

وأشار علي جمعة إلى أنه علينا أن ندخل إلى مرحلة دعوة العلماء لدراسة هذه الأمور كأمور علمية تتبع الواقع وترصده رصدا علميا صحيحا وتعلمه وتبني على هذا التحليل كيف نتعامل حتى يفوز الإنسان بالرفاهية والسعادة، لأن هذا الدين غايته سعادة الدارين.