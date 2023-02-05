أوروبا الخاسر الوحيد.. هنغاريا تعارض فرض سقف سعر للمنتجات النفطية الروسية

قالت وزارة الطاقة في هنغاريا، إنها تحذر تحذر من حدوث عجز في الكميات المطلوبة من الوقود في أوروبا، بعد بدء فرض سقف السعر الجديد على النفط والمنتجات النفطية الروسية والذي أقره الاتحاد الأوروبي والذي سيدخل حيز التنفيذ في 5 فبراير الجاري.

وأضافت وزارة الطاقة الهنغارية: "في أوروبا، يمكن أن نتوقع عجزا في وقود الديزل وزيادة في أسعار المنتجات النفطية، بالنظر إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر روسية لتلبية نصف احتياجاته من الديزل".

وتابعت: "بسبب العقوبات أصبحت أوروبا مضطرة لشراء المنتجات النفطية من مصادر أخرى أبعد، مثل الهند والشرق الأوسط والصين، ما يعني أنها تشتري المنتجات النفطية من مصادر أبعد وبأسعار أعلى، وهو ما قد يسبب اضطرابا في أمن الطاقة".

وشددت هنغاريا، على أن بودابست عارضت منذ البداية توسيع نطاق العقوبات على روسيا بحيث تشمل قطاع الطاقة، إذ تعتمد هنغاريا على تلبية معظم احتياجاتها من النفط على النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب "دروجبا".

وأشارت إلى أن أجندة الاتحاد الأوروبي تشمل أيضا عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، بما في ذلك الطاقة النووية وواردات الغاز، وتعارض الحكومة الهنغارية بشدة توسيع العقوبات على قطاع الطاقة".