تسريبات تكشف قدرات جبارة لهواتف ريلمي Realme GT Neo 5

كشفت تسريبات أن شركة ريلمي الصينية تعتزم إطلاق سلسلة هواتفها المميزة Realme GT Neo 5 ، والتي سيتم إطلاقها في 9 فبراير ضمن حدث كبير في الصين، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن السلسلة عالميًا في معرض برشلونة للتكنولوجيا والاتصالات MWC 2023.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف ريلمي Realme GT Neo 5 ستأتي بنسختين للبطارية النسخة الأولى تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 240 وات ، في حين أن النسخة الثانية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 150 وات.

وتأتي هواتف ريلمي Realme GT Neo 5 بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، مع جودة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، مع وحدة إضاءة RGB LED على اللوحة الخلفية، تضيء باللون الأحمر عندما ينخفض مستوى بطارية الهاتف عن 20 % .

وتقدم هواتف ريلمي Realme GT Neo 5 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم تقنية OIS ومستشعر Sony IMX890 من سوني ، وكاميرا عريضة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وتعمل هواتف ريلمي Realme GT Neo 5 بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير Realme UI 4.0 .