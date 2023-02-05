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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة مجدي تشوق الجمهور لمشروعها الجديد.. شاهد

هبة مجدي
هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت هبة مجدي بإطلالة متميزة، مرتدية بدلة زقاء ومعتمدة على المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها، مع خصلات شعرها السوداء.

وكتبت هبة مجدي: "سعيدة بمشروعي الجديد والتعاون مع الشركات العالمية، هعلن قريباً".

يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية كانت فى رمضان المنقضي 2022 بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت هبة مجدى فى مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية براد شاى وشاركها البطولة هانى عادل وعبير صبرى وتونى ماهر وثناء شافع وأن المسلسل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.

أحدث إطلالات هبة مجدي أجمل عشر اطلالات للفنانة هبة مجدي تبادل الصور والفيديوهات الفنانة هبة مجدي هبه مجدى

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