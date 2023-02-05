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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري بإطلالة شتوية في أحدث ظهور

هند صبري
هند صبري

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت هند صبري في الصورة بإطلالة شتوية متميزة مرتدية بالطو فرو وحذاء طويل الرقبة، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

حرصت الفنانة هند صبري، على حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2023، على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياضسيتي، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

وأثارت هند البصرى الجدل حول زيادة وزنها المبالغ فيها ، حيث ظهرت هند صبري في الحفل بإطلالة أنيقة وجذابة ولكنها محتشمة، مرتدية فستانًا كحلى اللون.

 

يذكر أن جوائز Joy Awards تتحدد بناء على تصويت الجمهور، وتشمل فئات المسلسلات، والممثل المفضل فيالمسلسلات، والوجوه الجديدة، وأفضل ممثل سينما، وأفضل مطرب عربي

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