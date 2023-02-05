بشرى تخطف الأنظار داخل معبد الأقصر

شاركت الفنانة بشري متابعيها صورا جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت بشري في الصور من داخل معبد الأقصر، بإطلالة شتوية متميزة مرتدية بالطو ومعتمدة على المكيب البارز الذي أبرز ملامحها.

وعلى صعيد آخر، نشرت الفنانة بشرى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف عن تحقيق أغنيتها الجديدة “أنا مشكلة” مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

وقالت بشرى : “مليون مشاهدة على يوتيوب في 24 ساعة.. شكرا لكل الفانز والمستمعين، وعام جديد سعيد على الجميع”.

أغنية “أنا مشكلة” والتى تقدمها بشرى من كلمات بشرى، وألحان وتوزيع إسلام صبري.

أنا مشكلة، هي ثالث أغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي "الليل و 369" وحققت من خلالهم ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات.