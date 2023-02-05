تحرير 183 محضر إشغال طريق وإعلانات وأكشاك مخالفة في حملة موسعة بطوخ|صور

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة طوخ لمتابعة سير أعمال الحملة المكبرة لإزالة إشغالات الطريق العام والباعة الجائلين وكافة أنواع التعديات علي أرصفة المُشاه، علاوة على الإطمئنان علي مستوى النظافة العامة، أكدَّ خلالها على إستمرار وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق وأرصفة الماره في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة ومحيط المستشفيات والمدارس والمصالح الحكومية والتي تتسبب في إختناقات مرورية وإعاقة حركة المواطنين والمُخالفة للوائح والقوانين المنظمة، بالإضافة إلى استمرار حملات رفع مستوى النظافة العامة، وذلك بهدف إستعادة الإنضباط والمظهر الحضارى علي مستوى المحافظة ككُل، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وجميع الجهات المعنية، لافتاً بإنه من المُقرر إستمرار هذه الحملات لتشمل كافة أنحاء المحافظة في إطار الخطة الميدانية التي تُنظمُها المحافظة لعودة الإنضباط إلي الشارع مرة أخرى وإبراز المظهر الحضاري.



وقد تم المرور علي عدد من الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة طوخ، من بينها ميدان المحكمة وشارع مصرف الحصة القبلي والبحري وشارع بنك مصر، لأزالة إشغالات الطريق العام والتعديات علي أرصفة الماره ورفع الحجاره والبلدورات أمام المحلات التجارية، وكذا الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع تنظيم السوق المتواجد بشارع بنك مصر وفتح الطريق أمام المواطنين لحين نقله للمكان الجديد.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد( 25) محضر إشغال طريق، وسرقة تيار كهربائي، وعدد(35) لوحة إعلانية مُخالفة بدون ترخيص، وتحرير 47 محاضر ازالة فورية وتم تحرير 50 محضر ازالة بائع متجول وتم تحرير 5 محاضر نظافة و5 محاضر اكشاك مخالفة و8 نصبة شاي كما تم رفع 40 طن قمامة وقد أشرَّف "الهجان" على رفع تلك الإشغالات ومصادرة كافة المضبوطات لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المُتبعة فى هذا الشأن، موجهاً بالمتابعة المستمرة وعمل ورديات بالتناوب من العاملين وشرطة المرافق على مدار الساعة لعدم عودة الإشغالات المرفوعة مرة أخري، وللحفاظ علي حق المواطنين وسيولة تحركاتهم في الشوارع.

وفي سياقٍ مُتصل وجه محافظ القليوبية بضرورة رفع مستوى النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والمناطق المختلفة في نطاق المحافظة، من خلال تكثيف حملات رفع أي تراكمات للقمامة أو مخلفات البناء أولاً بأول وإفراغ حاويات القمامة من الشوارع بطريقة دورية وذلك عن طريق تناوب ورديات العمالة بشكل مُنتظم علي مدار اليوم، بهدف الإرتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والجانبية علي مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظ للحفاظ على البيئة من التلوث وعدم إنتشار الأمراض والأوبئة.

وقد أوضح "المحافظ" أنه جار الإتفاق علي تخصيص قطعة أرض فضاء لإقامة سوق حضاري لنقل السوق الحالي المتواجد بشارع بنك مصر إلي الأرض الجديده، بالإضافة إلي توفير أماكن بنفس الأرض للباعة الجائلين المتواجدين بمختلف المدينة.

فيما شددَّ " الهجان" علي استمرار التنبية على أصحاب المحال العامة و أصحاب الأكشاك المرخصة، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكداً على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري أو تُعيق حركة المرور والماره وإستمرار متابعته الشخصية في هذا الشأن، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام، موجهاً إدارة المرور بعدم السماح لإنتظار السيارات بالجزيرة الوسطى لأي شارع للحفاظ علي السيولة المرورية.

وعلى هامش الجولة تابع "المحافظ" الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية لشارع فريد ندا مُجدداً التأكيد علي إستبدال السور الخرساني بعد نزلة كوبري المصنع الحربي وحتى الطريق الزراعي بسور كريتال حديدي نفس الشكل المُقام علي جسم الكوبري وذلك توحيداً للشكل ولتحسين الرؤية البصرية علاوة علي العمل علي الإلتزام بالدقة وجودة الأعمال وخاصة بتلك المنطقة كونها مدخل بنها الجنوبي، مع تكثيف الأعمال للإنتهاء من مرحلة التطوير وفتح الطريق أمام المواطنين والزائرين بشكل طبيعي.

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