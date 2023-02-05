إيران توقف المسئولة عن القسم الاجتماعي بصحيفة “هم ميهن”

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، صحفية على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني قبل أشهر، حسبما أفادت “أسوشيتيد فرانس برس”.

وأوردت صحيفة “شرق” :“تم توقيف المسؤولة عن القسم الاجتماعي في صحيفة هم ميهن “إلناز محمدي” الأحد في طهران بعد استدعائها”.

وإلنازهي صحفية شقيقة إلهه محمدي، والتي أوقفتها السلطات بعدما قامت بتغطية مراسم تشييع أميني في مسقطها مدينة سقز في محافظة كردستان بغرب إيران.

ووجه القضاء إلى إلهه محمدي الصحفية، تهمة “الدعاية” ضد الجمهورية الإسلامية و”التأمر للعمل ضد الأمن القومي”.

وفي نفس السياق، أصدر القضاء الإيراني عقوبة بالسجن سنة واحد بحقّ الصحفي حسين يزدي الموقوف في أصفهان، وفق “شرق”.

وكانت جمعية الصحفيين في طهران أفادت في يناي، أن 30 صحفيا لا يزالون موقوفين على خلفية الاحتجاجات، مشيرة الى أن “حوالى 70 صحفيا” أوقفوا منذ بدئها.