الأرصاد تحذر المواطنين: انخفاض بالحرارة وحالة جوية مضطربة تضرب البلاد

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنه منذ بداية اليوم بدأ التحذير من أن البلاد على وشك التعرض لمنخفض جوي على البحر المتوسط، بالتزامن مع وجود منخفض جوي آخر في طبقات الهواء.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي يؤدي إلى حالة جوية مضطربة وغير مستقرة، تحديدا على مستوى سطح البحر المتوسط، والتي سيمتد تأثيرها لتصل إلى مناطق شمال الجمهورية، مثل مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

4 أمتار

وتابع أن تأثير هذا المنخفض يكون نشاط ملحوظ جدا للرياح على المناطق الشمالية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الموج على البحر المتوسط إلى أكثر من 4 أمتار، مع نشاط الرياح على المناطق الشمالية للجمهورية والتي قد تكون مثيرة للرياح والأتربة، في بعض محافظات الساحل الشمالى والقاهرة الكبرى والدلتا.

وأكد أنه بداية من الغد ستبدأ ملاحظة انخفاض في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية، حيث درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا للقاهرة الكبرى والمناطق الشمالية إلى 16 درجة مئوية.

