تحت الصفر.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

حذرت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد العامة، من طقس غير مستقر، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لموجة طقس سيئ.



وقالت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيح، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، إن البلاد تتعرض لحالة من الطقس سيء يبدأ اليوم ويستمر لمدة ثلاث أيام، تصحبه نشاط للرياح يزيد من الإحساس بالبرودة، وتثير الرمال والأتربة علي الطرق السريعة.

الموجة الباردة الحالية تستمر لأيام

وأضافت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد العامة، أن الموجة الباردة الحالية تستمر لأيام، و أصدرنا تحذيرات لطقس غير مستقر ، والموجة تبدأ اليوم وتستمر لثلاثة أيام، لافتة إلى أن سرعة الرياح عالية، وارتفاع الموج يصل لستة أمطار في البحر الأحمر والمتوسط.



وتابعت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد العامة، أنه تصل درجة الحرارة لتحت الصفر في سانت كاترين، وأقل درجة حرارة تصل لصفر مئوية، وفي القاهرة عشر درجات، والصعيد تصل لأربع وخمس درجات، متابعة أنه لا يوجد شبورة تحجب الرؤية، بسبب نشاط الرياح.

انخفاضات متتالية في درجات الحرارة

وأشارت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد العامة، إلى أن هناك انخفاضات متتالية في درجات الحرارة خلال الشهر الحالي ، و البرد مستمر حتي شهر رمضان، ولكن ليس بارد بشدة.