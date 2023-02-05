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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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منوعات

بحبك وانت هتكمل..انهيار فتاة بالبكاء بعد اهدائها بوكيه ورد

فتاة تنهار بالبكاء
فتاة تنهار بالبكاء بعد مفأجاة شاب يضحك ببوكيه ورد

“بحبك والله وما حدش فاهم، وكله بيقعد يقول إنك مش هتكمل بس إنت هتكمل، والله العظيم بحبك والله”.. كانت هذه الكلمات التي رددتها فتاة لشاب بينما تنهار بالبكاء، سببا في انتشار مقطع الفيديو بين الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من تصدر لقطات بكاء زوجة المصور الشهير حسام أنتيكا، يارا بهنساوي “التريند”. 

ظهر في مقطع الفيديو القصير فتاة تجهش بالبكاء بعد مفاجأة شاب لها بـ “بوكيه ورد" بينما يبدأ في تهدئتها مصدوما من ردة فعلها بملامح كلها استغراب وضحك مما أثار حالة من الجدل حول ردة فعل الفتاة والشاب إثر انتشار الفيديو الخاص بهما، مع تعليقه: “كل اللي جبته ليكي بوكيه ورد”، لتعلق له: “المفاجأة صدمتني وفرحتني”. 

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فتاة تنهار بالبكاء بعد مفأجاة شاب يضحك ببوكيه ورد - الصورة فيسبوك 

 

فتاة تنهار بالبكاء بعد مفأجاة شاب يضحك ببوكيه ورد - الصورة فيسبوك 
فتاة تنهار بالبكاء بعد مفأجاة شاب يضحك ببوكيه ورد - الصورة فيسبوك 
فتاة تنهار بالبكاء بعد مفأجاة شاب يضحك ببوكيه ورد - الصورة فيسبوك 

بكاء فتاة 

وجاء انتشار هذا المقطع بعد تصدر فيديو بكاء زوجة المصور الشهير حسام أنتيكا، يارا بهنساوي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي في ردة فعل منها على عدم تصديقها الارتباط به. 

وعلقت البلوجر يارا بهنساوي على صورة بكائها المنتشرة من عقد قرانها على حسام أنتيكا: “مهما حكيت وقلت وانتوا شوفتوا واتفرجتوا محدش يعرف أي حاجة عن الصورة كاملة فيه تفاصيل كتير محدش يعرف عنها حاجة غيري، الوقت دا اول ما دخلت كل حاجة عدت قدام عيني خلتني اعيط خلتني مذهولة، معقول ربنا حققلي حاجة كان نفسي فيها كدة ؟ ووقف قدامي صعوبات كتير اوي وفي الاخر ريحني في الوقت المناسب بعد ما كنت اتعلمت كتير اوي اوي اوي، اللهم لك الحمد ، يارب اقدر أبقي  زوجة صالحة ونبني بيت جميل ومستقر سوا، وربنا يبعد عننا كل شر، ادعولنا احسن ، ربنا يهدينا لبعض ولكم المِثل”. 

من جانبه، علق المصور المشهور عبر منصات التواصل على حديث زوجته، مشيرا “ربنا يخليكي ليا و ميحرمنيش منك و يهدينا لبعض دايماً ”.

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مقطع الفيديو بكاء فتاة تريند ترند بلوجر

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