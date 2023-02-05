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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

هل لاحظته؟..شاهد شاب طبق الأصل من محمد صلاح في عقد قرآن أنتيكا

عقد قرآن حسام أنتيكا
عقد قرآن حسام أنتيكا ويارا بهنساوي - الصورة: انستجرام

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر عقد قرآن المصور، حسام أنتيكا على البلوجر الشابة وصديقته المقربة، يارا بهنساوي تريند السوشيال ميديا بحضور صناعي المحتوي المصريين في أحد الفنادق الكبري بمحافظة القاهرة. 

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرآن حسام عاطف الشهير بـ “أنتيكا” والبلوجر يارا بهنساوي صورة لشاب نسخة طبق الأصل من نجم كرة القدم المصرية والعالمية “محمد صلاح” مما أثارت حالة من الجدل. 

حسام أنتيكا ويارا بهنساوي 

 

وكتب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” إثر تداولهم لصورة الشاب الشبيه بمحمد صلاح: “محمد صلاح في عقد قرآن أنتيكا إزاي!”، “شاكك إنه صورة شبيه محمد صلاح بقرآن أنتيكا فوتوشوب!”، “فيه أكثر من شاب شبيه محمد صلاح أكيد كان معزوم ضمن مشاهير السوشيال دلوقت”. 

وظهر المصور الشهير عبر منصات السوشيال ميديا بـ “أنتيكا” في عقد قرآنه مرتدي “بدلة كاروهات باللون الكحلي” كما ظهرت زوجته مرتديا “فستان بسيط باللون الأبيض بدون أكمام مع قفازات من الجوبير” وتسريحة شعر بسيطة. 

وكانت المصور الشهير حسام عاطف “انتيكا”  وصانعة محتوى حول الموضة والجمال،  يارا بهنساوي، والذين يتابعها ملايين عبر السوشيال ميديا قد احتفلا بخطبتهما في 13 يناير الماضي والتي تصدرت “التريند” أيضا من على “فلوكة” في نهر النيل. 

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شاب طبق الأصل من محمد صلاح في عقد قرآن أنتيكا - الصورة: فيسبوك 

 

 

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