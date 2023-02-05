فنكوش.. مفاجأة مدوية بشأن عرض فيلا محمد عبدالوهاب للبيع بـ210 ملايين جنيه

كشفت عفت عبدالوهاب، نجلة موسيقار الأجيال الفنان محمد عبدالوهاب، حقيقة عرض فيلا محمد عبدالوهاب للبيع مقابل 210 ملايين جنيه.

وقالت عفت عبدالوهاب، نجلة موسيقار الأجيال الفنان محمد عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لا نعرف مصدر هذا الكلام".

وأضافت: "لا توجد لدينا أي فيلا في الزمالك، ولم نرث أي فيلا في الزمالك"، موضحه: "كان لدينا شقة في الزمالك فقط، كانت تجلس فيها زوجة والدي وعندما سافرت قامت ببيع الشقة".

وأكدت: "لا يوجد بيت في الزمالك ملك لنا، ولم نتعرف على شكل الفيلا المعروضة للبيع"، مضيفه: "لا نفهم الموضوع وعلى أي أساس يردوون اسم والدي في هذا الموضوع".

وأوضحت: "من الممكن أنهم يقومون باستغلال اسم محمد عبدالوهاب لأجل الثمن"، لافته: "سنقوم بالحديث مع المحامي الخاص بنا لمعرفة الاجراءات القانونية لأن ذلك استغلال اسم".

