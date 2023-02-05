التعليم تكشف مفاجأة حول زيادة مصروفات المدارس في الترم الثاني .. فيديو

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم السماح للطلاب بالإطلاع على درجات امتحانات الترم الأول.

وأضاف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "وزير التربية والتعليم أصدر توجيهات بأن أي طالب لديه شك في درجاته يمكنه الاطلاع على الدرجات الخاصة به من خلال عمل تظلم.. ورسوم التظلم بسيطة جدا".

وكشف زلطة حقيقة زيادة المصروفات في المدارس، مؤكد لا توجد أي شكاوى وردت إلينا من زيادة المصروفات حيث يتم تحديد الرسوم منذ بداية العام الدراسي".

وحول زيادة المصروفات في المدارس الخاصة، أوضح متحدث التربية والتعليم، أنها تزيد بنسبة 7% في الترم الثاني، مشيرا إلى أن المدرسة تعلن عن أسعار الترمين الأول والثاني منذ بداية العام.

وأشار شادي زلطة، إلى أنه في حال وجود زيادات مبالغ فيها في المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة من حق أولياء الأمور التوجه بشكوى إلى وزارة التربية والتعليم لفحص الأمر والتحقق منه.

وفيما يخص قرار وزير التعليم بعدم ربط النتيجة الخاصة بالفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، ألمح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة تتعامل بدقة مع كل الشكاوى التي ترد إليها من أولياء الأمور وتتخذ الإجراءات اللازمة مع المدرسة المخالفة.

