عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم تكشف مفاجأة حول زيادة مصروفات المدارس في الترم الثاني .. فيديو

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم السماح  للطلاب بالإطلاع على درجات امتحانات الترم الأول.

txt

التعليم العالي تنظيم ورشة عمل حول منظومة رصد الزلازل

txt

بتوقيع وزير التعليم| إلزام المدارس الدولية بـ7 قرارات للحفاظ على الهوية القومية للطلاب

وأضاف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع  عبر فضائية "صدى البلد"،: "وزير التربية والتعليم أصدر توجيهات بأن أي طالب  لديه شك في درجاته يمكنه الاطلاع على الدرجات الخاصة به من خلال عمل  تظلم.. ورسوم التظلم بسيطة جدا".

 

وكشف زلطة حقيقة زيادة المصروفات في المدارس، مؤكد لا توجد أي شكاوى وردت  إلينا من زيادة المصروفات حيث يتم تحديد الرسوم منذ بداية العام الدراسي".

 

وحول زيادة المصروفات في المدارس الخاصة، أوضح متحدث التربية والتعليم، أنها تزيد بنسبة 7% في الترم الثاني، مشيرا إلى أن المدرسة تعلن عن أسعار الترمين الأول والثاني منذ بداية العام.

 

وأشار شادي زلطة، إلى أنه في حال وجود زيادات مبالغ فيها في المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة من حق أولياء الأمور التوجه بشكوى إلى وزارة التربية والتعليم لفحص الأمر والتحقق منه.

 

وفيما يخص قرار وزير التعليم بعدم ربط النتيجة الخاصة بالفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، ألمح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة تتعامل بدقة مع كل الشكاوى التي ترد إليها من أولياء الأمور وتتخذ الإجراءات اللازمة مع المدرسة المخالفة.
 

التعليم مصروفات زيادة مصروفات المدارس وزارة التربية والتعليم الترم الاول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023.. استعلم عنها الآن

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

تراجع 55 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-2-2023

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

دخل حيز التنفيذ.. الاتحاد الأوروبي يحظر الديزل ومنتجات النفط الروسية

تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

تصيبك بالموت .. احذر الجلوس بهذه الطريقة

شهدها رئيسا وزراء مصر ورومانيا..التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال الأنشطة الشبابية

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ورومانيا لتعزيز التعاون في أبحاث العلوم والتكنولوجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة نور.. بطلة عندليب الدقي ترقص في الاستوديو بملابس جريئة.. فيديو

بحبك وانت هتكمل..انهيار فتاة بالبكاء بعد اهدائها بوكيه ورد

بعد صورتها معه.. غادة عادل تثير الجدل حول عودتها لطليقها مجدي الهواري

هتنسف الدهون.. 3 أكلات "سالب صفر" في السعرات الحرارية

فيديو

هبة نور.. بطلة عندليب الدقي ترقص في الاستوديو بملابس جريئة.. فيديو

شريكي ليس طفلا.. مفاجآت صادمة في قضية قاتلة أمها ببورسعيد

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في يوليو المقبل

البانيه بـ 165 جنيه.. تفاصيل أسعار الدواجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

اﻟﻤﺰﻳﺪ