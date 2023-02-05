ياسمين عز: مش عارفة عملوا دواءومُسكن للصداع ليه والراجل موجود

وجهت الإعلامية "ياسمين عز" حديثها للسيدات، قائلة:" بتتخانقي مع زوجك ليه؟..وبتعلي صوتك على زوجك ليه"، متابعة:" متقوليش إنها ساعة شيطان".

وأضافت "ياسمين عز" خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،:" متتخانقيش بصوت عالي هيجيلك صداع وهتتعبي"، متابعة:" الراجل لو جاله صداع بيتعافي ذاتيا، لأنه مسكن لنفسه".

وأكملت:" أنتى لو جالك صداع مش هتلاقي مسكن، لأن الراجل هو أصل المادة الفعالة للمسكن..الكلام دا مش من عندي، وفي دراسة علمية بتأكد كلامي".

واسترسلت:" فاعلية الرجل متطابقة مع المسكن.. مش عارفة عملوا دوا للصداع ومُسكن للألم ليه والراجل موجود"، متابعة:" الراجل هود الدواء والعلاج".