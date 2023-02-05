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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين عز: مش عارفة عملوا دواءومُسكن للصداع ليه والراجل موجود

ياسمين عز
ياسمين عز

وجهت الإعلامية "ياسمين عز" حديثها للسيدات، قائلة:" بتتخانقي مع زوجك ليه؟..وبتعلي صوتك على زوجك ليه"، متابعة:" متقوليش إنها ساعة شيطان".

 

وأضافت "ياسمين عز" خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،:" متتخانقيش بصوت عالي هيجيلك صداع وهتتعبي"، متابعة:" الراجل لو جاله صداع بيتعافي ذاتيا، لأنه مسكن لنفسه".

 

وأكملت:" أنتى لو جالك صداع مش هتلاقي مسكن، لأن الراجل هو أصل المادة الفعالة للمسكن..الكلام دا مش من عندي، وفي دراسة علمية بتأكد كلامي".

 

واسترسلت:" فاعلية الرجل متطابقة مع المسكن.. مش عارفة عملوا دوا للصداع ومُسكن للألم ليه والراجل موجود"، متابعة:" الراجل هود الدواء والعلاج".

ياسمين عز الاعلامية ياسمين عز برنامج كلام الناس مسكن اخبار التوك شو

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