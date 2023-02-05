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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تنظم قافلة طبية لأهالي قرية أولاد الشيخ بالمنيا..غدا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية وعلاجية غدا لأهالي قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، وعلى مدار يومي 6 و7 من فبراير الجاري، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

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وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، ان القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".

وأشار  إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

المنيا حياة كريمة قافلة طبية الرعاية الصحية محافظة المنيا قرية اولاد الشيخ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

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