جنوب إفريقيا تعلن تسجيل إصابتين بالكوليرا.. وتوجه رسالة تحذير لمواطنيها

أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، تسجيل حالتي إصابة بالكوليرا مصدرهما من خارج البلاد، داعية إلى توخي الحذر.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا ببيان: “الحالتان لأختين سافرتا في يناير الماضي، إلى مالاوي حيث أودى تفشي الكوليرا منذ العام الماضي بحياة أكثر من 1000 شخص، وهو أعلى رقم تسجله البلاد”.

وأضافت: "الأعراض ظهرت على المريضتين لدى عودتهما إلى جوهانسبرج".

ويعتبر الكوليرا مرض معد يتسبب في الإصابة بإسهال حاد يمكن أن يكون مميتاً، إذا ترك دون علاج.

وينتشر مرض الكوليرا بشكل رئيسي عن طريق الطعام والماء الملوثين.