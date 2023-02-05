عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يشهد فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي إعداد القائد العربي

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية
رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يشهد فعاليات حفل افتتاح البرنامج

شهد دكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على رأس وفد طلابي من الجامعة، حفل افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي إعداد القائد العربي، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية بالمدينة الشبابية بمدينة الطود، بمشاركة ممثلي 16 جامعة عربية ومصرية، يرافقه حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تحت رعاية محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

سعره نار.. مبلغ لن تصدقه لفستان رانيا يوسف بمهرجان الأقصر| شاهد

سيبك من الغرور.. موجة غضب ضد محمد رمضان بعد تصريحاته عن محافظ الأقصر

حضر فعاليات الحفل، كل من: كريم همام، مدير المعهد، عمر عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، فواز الزاغول، مدير المركز العربي للابداع، حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ونواب رؤساء الجامعات المشاركة، ومحمد رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، والنائبة أماني الشعولي، عضو مجلس النواب، ومحمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر.

بدأت فعاليات الحفل، بالسلام الوطني، تلاه طابور عرض للجامعات المشاركة، أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة وفعاليات معهد إعداد القادة، ثم كلمة ترحيبية من الدكتور كريم همام، مدير المعهد، تلاه كلمة للدكتور فواز الزاغول، مدير المركز العربي للابداع، ثم كلمة للدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ثم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة واتحاد الجامعات العربية، ثم تبادل الدروع التذكارية بين معهد إعداد القادة واتحاد الجامعات العربية ومركز الإبداع العربي، ثم عروض الفنون الشعبية والمسرحية والاسكتشات، ثم بدأت فعاليات الندوات والمحاضرات التدريبية تحت عنوان الشباب والقيادة.

من جانبه، أعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، عن سعادته بمشاركة الجامعة في فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد القائد العربي، والذي يمثل فرصة لتبادل الخبرات والثقافات بين طلاب الجامعات العربية والمصرية، ليكونوا سفراء لبلادهم وجامعاتهم ليكونوا قادة المستقبل، ويحملون راية الأوطان، كما يأتي تماشيا مع رؤية مصر 2030، وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، مشيدا بالتنظيم والإعداد الجيد للحفل والذي ظهر بصورة مشرفة.

على متنها 1600 سائح.. انطلاق 60 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

انطلاق دورة مهرجان السينما الأفريقية بمعبد الأقصر

ننشر تفاصيل ملتقى الأقصر للرسم والتصوير |صور

حميدة وبشرى وسيد رجب وإلهام شاهين وفواز وهشام نزيه يتجهون لمعبد الأقصر

شاهد.. محمد رمضان والهام شاهين ومحمود حميدة على الريد كاربت لمهرجان الأقصر للسينما

انطلاق 45 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

"علياء عبد المغني " الطالبة المثالية فى مهرجان إبداع بالأقصر

IMG-20230205-WA0068
IMG-20230205-WA0068
IMG-20230205-WA0061
IMG-20230205-WA0061
IMG-20230205-WA0063
IMG-20230205-WA0063
IMG-20230205-WA0060
IMG-20230205-WA0060
IMG-20230205-WA0062
IMG-20230205-WA0062
الأقصر وزير التعليم الجامعات البرنامج التدريبي معهد اعداد القادة رؤساء الجامعات رئيس جامعة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة طيبة التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب مصر خلال ساعات.. فيديو

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

تحذير عاجل.. إيطاليا تدق ناقوس الخطر بسبب هجوم إلكتروني كبير حول العالم

موضوعات متعلقة

هالة صدقي: أفتقد عاطف الطيب.. معه كان وضعي في السينما مختلفا

سيبك من الغرور.. موجة غضب ضد محمد رمضان بعد تصريحاته عن محافظ الأقصر

إيصالات أمانة لعدم الانفصال.. قاتل زوجته في الأقصر يكشف أسباب ارتكاب الجريمة

على متنها 1600 سائح.. انطلاق 60 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

انطلاق دورة مهرجان السينما الأفريقية بمعبد الأقصر

ننشر تفاصيل ملتقى الأقصر للرسم والتصوير |صور

حميدة وبشرى وسيد رجب وإلهام شاهين وفواز وهشام نزيه يتجهون لمعبد الأقصر

شاهد.. محمد رمضان والهام شاهين ومحمود حميدة على الريد كاربت لمهرجان الأقصر للسينما

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد

معارك عنيفة.. بيان مقلق من زيلينسكي حول الوضع في أوكرانيا

منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب التقلبات الجوية

بعد الافراج عنها ..5 صور لـ مودة الادهم وضعتها فى مأزق

بشرى سارة .. انخفاض أسعار الدواجن في هذا التوقيت

بأسعار زمان .. 5 سيارات "زيرو" بباقة 200 ألف جنيه فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الزعيم ..صور نادرة من فرح أحمد زكي وهالة فؤاد

الكيلو بـ 712 جنيها.. الاسبراجوس بعد تصدره التريند: منقوش على معابد الفراعنة

السعال والبرد الأبرز.. الثوم يعالج 5 أمراض وهذه فوائد تناول فص يوميا

لعنة الأهلي تصيب الملكي.. الإصابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة الشياطين الحمر

فيديو

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورات جديدة من المتدربين التابعين لوزارة النقل

خسر 55 دولارا خلال يوم واحد عالميا.. ماذا يحدث في سعر الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

اﻟﻤﺰﻳﺪ