رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يشهد فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي إعداد القائد العربي

شهد دكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على رأس وفد طلابي من الجامعة، حفل افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي إعداد القائد العربي، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية بالمدينة الشبابية بمدينة الطود، بمشاركة ممثلي 16 جامعة عربية ومصرية، يرافقه حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تحت رعاية محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

حضر فعاليات الحفل، كل من: كريم همام، مدير المعهد، عمر عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، فواز الزاغول، مدير المركز العربي للابداع، حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ونواب رؤساء الجامعات المشاركة، ومحمد رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، والنائبة أماني الشعولي، عضو مجلس النواب، ومحمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر.

بدأت فعاليات الحفل، بالسلام الوطني، تلاه طابور عرض للجامعات المشاركة، أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة وفعاليات معهد إعداد القادة، ثم كلمة ترحيبية من الدكتور كريم همام، مدير المعهد، تلاه كلمة للدكتور فواز الزاغول، مدير المركز العربي للابداع، ثم كلمة للدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ثم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة واتحاد الجامعات العربية، ثم تبادل الدروع التذكارية بين معهد إعداد القادة واتحاد الجامعات العربية ومركز الإبداع العربي، ثم عروض الفنون الشعبية والمسرحية والاسكتشات، ثم بدأت فعاليات الندوات والمحاضرات التدريبية تحت عنوان الشباب والقيادة.

من جانبه، أعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، عن سعادته بمشاركة الجامعة في فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد القائد العربي، والذي يمثل فرصة لتبادل الخبرات والثقافات بين طلاب الجامعات العربية والمصرية، ليكونوا سفراء لبلادهم وجامعاتهم ليكونوا قادة المستقبل، ويحملون راية الأوطان، كما يأتي تماشيا مع رؤية مصر 2030، وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، مشيدا بالتنظيم والإعداد الجيد للحفل والذي ظهر بصورة مشرفة.

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