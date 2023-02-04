ننشر تفاصيل ملتقى الأقصر للرسم والتصوير |صور

قامت الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانونى التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى باختيار الأقصر لإقامة " ملتقى الأقصر للرسم والتصوير" بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى فى الفترة من ٢٠٢٣/١/٢٨ حتي ٢٠٢٣/٢/٨.

ويضم الملتقى عدد " ١٢" فناناً من الفنانين التشكيليين بالإضافة إلى قومسيير عام الملتقى الفنان الدكتور صالح محمد عبد المعطي نائب رئيس جامعة الأقصر سابقا، والفنانين المشاركين فى الملتقى هم" أحمد عيد، أحمد مجدي، محمد عبود، عربي عربي، محمد إيهاب، أسامة القاضي، هنا مجدي، رانيا الكومي، صالح سنوسي، محمود سليمان، محمود سنوسي، هاني كمال".

على هامش فعاليات الملتقى قام الفنانون بزيارة إلى مجمع معابد الكرنك، معبد الأقصر، وادى الملوك ووادى الملكات بالبر الغربى، متحف الأقصر، الصوت والضوء.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وفى إطار دور الهيئة فى تطوير الحراك الفنى فى مصر واستهداف بيئات مصرية متنوعة واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة.

IMG-20230204-WA0065

IMG-20230204-WA0067

IMG-20230204-WA0056

IMG-20230204-WA0053

IMG-20230204-WA0055