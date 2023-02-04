عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر تفاصيل ملتقى الأقصر للرسم والتصوير |صور

صدى البلد

قامت الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانونى التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى باختيار  الأقصر لإقامة " ملتقى الأقصر للرسم والتصوير"   بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى فى الفترة من ٢٠٢٣/١/٢٨ حتي ٢٠٢٣/٢/٨.

من الأقصر.. شاهد| إلهام شاهين مع رانيا يوسف في أحدث ظهور

بالكاجوال.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة مميزة من الأقصر

ويضم الملتقى عدد " ١٢" فناناً من الفنانين التشكيليين بالإضافة إلى قومسيير عام الملتقى الفنان الدكتور صالح محمد عبد المعطي نائب رئيس جامعة الأقصر سابقا، والفنانين المشاركين فى الملتقى هم" أحمد عيد، أحمد مجدي، محمد عبود، عربي عربي، محمد إيهاب، أسامة القاضي، هنا مجدي، رانيا الكومي، صالح سنوسي، محمود سليمان، محمود سنوسي، هاني كمال".

على هامش فعاليات الملتقى قام الفنانون بزيارة إلى مجمع معابد الكرنك، معبد الأقصر، وادى الملوك ووادى الملكات بالبر الغربى، متحف الأقصر، الصوت والضوء.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وفى إطار دور الهيئة فى تطوير الحراك الفنى فى مصر واستهداف بيئات مصرية متنوعة واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة.

IMG-20230204-WA0065
IMG-20230204-WA0065
IMG-20230204-WA0067
IMG-20230204-WA0067
IMG-20230204-WA0056
IMG-20230204-WA0056
IMG-20230204-WA0053
IMG-20230204-WA0053
IMG-20230204-WA0055
IMG-20230204-WA0055
IMG-20230204-WA0059
IMG-20230204-WA0059
الأقصر قصور الثقافة وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة جنوب الصعيد الصوت والضوء رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم جنوب الصعيد مجمع معابد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تردد قناة aea نايل سات.. القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي وسياتل ساوندرز

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

ترشيحاتنا

إسرائيل تستعد لتشكيل حلف عسكري مع الغرب ضد طهران

لقاء أبطال القرن.. موعد مباراة الأهلي وريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية

محمد رمضان منتقدا محافظ الأقصر: “لم يكن في استقبالي.. والجمهور أناب عنه”

تطور خطير .. بايدن يعطي الضوء الأخضر لإسقاط منطاد التجسس الصيني

وزير البترول ناعيًا شريف إسماعيل: أدّى أمانته بشرف تجاه الله والوطن وشعب مصر

مثال فى العطاء لرفعة مصر.. الخارجية تنعى الدكتور شريف إسماعيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. علاج الدوالي للمرأة الحامل

الكفتة المغشوشة والأصلية .. شاهد الفرق بمجرد النظر

شاهد .. ابنة مدرب كرة قدم أمريكي تقلّد حركاته أمام الكاميرات

طريقة عمل كيكة الكابتشينو والكراميل بمذاق لا يقاوم

فيديو

وارد.. حقيقة اعتزال بوسي للفن بعد غياب 4 سنوات| فيديوجراف

صدى البلد يرصد حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في يوليو المقبل|تغطية خاصة

لم أقصد الإساءة للشعب الليبي.. هاني رمزي يكشف سبب تغيير اسم فيلمه الأخير

بعد زواجها من شخصية سياسية معروفة .. فنانة شهيرة تعتزل التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ