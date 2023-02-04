من الأقصر.. شاهد| إلهام شاهين مع رانيا يوسف في أحدث ظهور

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صوراً جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رفقة الفنانة رانيا يوسف، وبشرى، وكريم قاسم من الأقصر، وعلقت: “أجمل بلاد الدنيا”.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إن كل الفنانين الذين ينتجون، يتعرضون لخسائر، مطالبة بوجود منظومة ضريبية تساعد الفن المصري.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونقابة المهن التمثيلية، حول التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين في مصر.

كما طالبت الفنانة إلهام شاهين، بالمزيد من الحريات في الموضوعات، مشيرة إلى أن الصناعة الفنية لديها مشكلة مع الرقابة على المصنفات الفنية، موضحة أنها تقصد الحرية المسؤولة وليست الحرية المنفلتة.