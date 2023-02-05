برق ورعد ورمال وأتربة.. الأرصاد تحذر: غدا ذروة التقلبات الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة التقلبات الجوية، والتي تضرب البلاد.



وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، إنه متوقع غدا ذروة التقلبات الجوية، و تتأثر بمنخفضين جويين، وهناك نشاط للرياح مثير الرمال والأتربة علي أغلب محافظات الجمهورية، وبالتالي يوثر على ارتفاع أمواج البحر.

أمطار رعدية



وأضافت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة، بمقدار درجتين عن اليوم ، والصغرى غدا ١٠ درجات في القاهرة، متابعة أنه الأمطار متوسطة علي المناطق الساحلية و رعدية أيضا.

نشاط للرياح مثير الرمال والأتربة علي القاهرة



وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للرياح مثير الرمال والأتربة علي القاهرة ، وشمال وجنوب الصعيد ، وأغلب محافظات الجمهورية ، وخاصة المدن الجديدة والأماكن المكشوفة.