وفاة الممثل تشارلز كيمبرا عن عمر يناهز 86 عاما

توفي الممثل تشارلز كيمبرا، الذي اشتهر بأداء شخصية المذيع جيم ديال في المسلسل الكوميدي Murphy Brown، بولاية كاليفورنيا عن عمر يناهز 86 عاما.

وأكد جون نجل تشارلز كيمبرو لصحيفة نيويورك تايمز، خبر وفاة والده الممثل المسرحي الشهير الحائزة على ترشيحات لجوائز توني، وكان من أشهر نجوم هوليوود في الثمانينات.

نال تشارلز كيمبرو ترشيح لجوائز الإيمي عن دوره في المسلسل الكوميدي الشهير Murphy Brown، الذي استمر على مدار 10 مواسم، وأعاد إحياء دور في عدد قليل من الحلقات عام 2018.

من أشهر أعمال تشارلز كيمبرا مشاركته في فيلم الرسوم المتحركة The Hunchback of Notre Dame بدور فيكتور، ويدور الفيلم حول Quisimodo ، وهو شاب مشوه ينشأ تحت وصاية صارمة من قاض. والشخص الذي تسبب في وفاة والدته.