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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف تفاصيل زيارة لافروف إلي العراق

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، يزور بغداد، حيث يستقبله الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن الزيارة ستستمر في الفترة من 5 إلى 6 فبراير.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: “في بغداد سيستقبل لافروف رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي وسيجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين”.

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وأشارت إلى أنه خلال المباحثات، سيتم إيلاء الاهتمام الواجب للنظر في آفاق تطور الوضع في العراق نفسه، في المقام الأول في سياق تشكيل حكومة ائتلافية جديدة للبلاد، على أساس دعم الحكومة العراقية”.

وقالت الخارجية الروسية: “سيعبر الجانب الروسي عن دعمه لجهود مجلس الوزراء برئاسة السوداني لضمان الاستقرار والأمن في البلاد”.

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