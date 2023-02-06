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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل سعر لشراء الدولار  فى مصر اليوم الاثنين 6-2-2023

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الاثنين

أستقر سعر الدولار الأمريكي على مدار تعاملات الأسبوع الماضي. 
 

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 6 فبراير  2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 30.24جنيه للشراء و 30.33جنيه للبيع.

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تراجع جماعي لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في ختام اليوم

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سعر الدولار في البنوك اليوم 5-2-2023

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.28جنيه للشراء و 30.33جنيه للبيع. 
 

سعر الدولار اليوم 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (العقاري المصري العربي ، الأهلى المتحد،قطر الوطني QNB ، الإسكندرية،كريدى اجريكول،ميد بنك ،العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ، اتش اس بى سى HSBC،البركة ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،المصرف المتحد،فيصل الإسلامى،التجارى الدولي CIB ،المشرق،الكويت الوطني)  نحو  30.23جنيه للشراء و 30.33جنيه للبيع. 

سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.13جنيه للشراء و 30.23جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو  29.69جنيه للشراء و 29.79جنيه للبيع .
 

أعلى سعر شراء الدولار اليوم 
 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الاثنين مسجلا 30.28 جنيه للشراء.
 

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة

رفع البنك الفيدرالي الأمريكي،الاربعاء الماضي، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

ويسعى مسئولو مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي لإبطاء زيادات أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي ومناقشة مدى ارتفاعها بعد اكتساب المزيد من الثقة في أن التضخم سيتراجع هذا العام.

البنك المركزى يثبت سعر الفائدة 

فيما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا ، الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصري اليوم الأثنين

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