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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تصدر تنبيها هاما بشأن التظلمات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن تنبيه هام بشأن فتح باب التظلمات للفرقتين الأولى والثانية علي نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023.

وأوضحت الكلية أن الطالب يستطيع أن يتقدم بتظلم فى أى عدد من المواد الخاصة بهذا الترم فقط خلال المدة المحددة على موقع الكلية، وفى التظلم لا يتم إعادة تصحيح ورقة الإجابة من جديد وإنما يتم المراجعة المادية فقط وذلك عن طريق :
١ - مراجعة صحة جمع الدرجات. 
٢ - التأكد من تصحيح كامل الورقة وكامل الأسئلة. 
٣ - التأكد من نسبة الورقة إلى صاحبها. 

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وأشارت كلية الحقوق، إلى انه يتم تقديم طلب الالتماس علي نتيجة الفصل الدراسي الأول  والثانية بشكل الكتروني عن طريق اتباع الخطوات الاتية :

1. الدخول على موقع خدمة التحصيل الإلكتروني لخدمات كلية الحقوق 
https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

2. الضغط على (شئون الطلاب).

3. اختيار خدمة (مراجعة نتيجة امتحان مقرر - إعادة رصد (بكالوريوس).

4. ملء جميع الحقول المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

5. سوف يظهر لك كود الدفع فورى وسوف تصلك رسالة على موبايلك بذلك.

6. التوجه لأقرب منفذ فورى وتسديد الرسوم واستلام ايصال الدفع.

7. قم بالدخول على رابط طلب تقديم التماس إعادة رصد المادة

لطلاب الفرقة الاولى عربي فقط 
https://forms.gle/G1wkSxJsZmWhFzXk9
لطلاب الفرقة الثانية عربي فقط 
https://forms.gle/M33FgWF5tC6FbN3SA

8. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وكتابة اسماء المواد في اماكنها المخصصة ورفع صورة البطاقة وايصال تسديد رسوم اعادة الرصد.

 

التظلمات كلية الحقوق جامعة القاهرة جامعة القاهرة تصحيح ورقة الإجابة المراجعة المادية Jobs Education

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