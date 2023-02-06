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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخميس.. كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تغلق باب التقديم للدراسة

كلية الدراسات الإفريقية
كلية الدراسات الإفريقية

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، عن استمرار قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة بجميع البرامج الدراسية الأكاديمية بجميع الأقسام العلمية بالكلية للعام الجامعي 2022-2023، حيث بدأ التقديم يوم 15 يناير ويستمر حتى  9 فبراير 2023.

كما تعقد امتحانات القبول لبرنامج الدبلوم التخصصي يوم ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة الثالثة عصرا .

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جامعة القاهرة 

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السيد لو تشون شنغ المستشار التعليمي الصيني، للنقاش حول تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية في مختلف المجالات البحثية والتعليمية، وحضر اللقاء رئيس رابطة الطلاب الصينيين في مصر، والمديرة الصينية لمركز كونفوشيوس، والدكتورة رحاب صبحي مديرة مركز كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد الخشت، أن مجالات التعاون مع الجانب الصيني وصلت إلى حد كبير؛ ومن أبرزها إنشاء وافتتاح معهد كونفوشيوس النموذجي الجديد، والتوسع في دورات تعليم اللغة الصينية، وعقد درجات علمية مشتركة لبرامج عديدة، ووجود جامعة القاهرة فنيا وتدريبيا في مشروع تعليم اللغة الصينية في المدارس، مشيرًا إلى موافقة مجلس جامعة القاهرة خلال جلسته شهر يناير على خطاب نوايا للتعاون مع جامعة جيلين الصينية لإنشاء درجة علمية مزدوجة للبكالوريوس لتعليم اللغة العربية للطلاب الصينين.

ورحب رئيس جامعة القاهرة، بعقد درجات علمية مشتركة مع الجامعات الصينية في مجالات دراسية متعددة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والمجال الهندسي وغيرها من المجالات.

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