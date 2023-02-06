عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ليلة شديدة البرودة علي مختلف الأنحاء.. توقعات الطقس اليوم الاثنين

توقعات الطقس اليوم
توقعات الطقس اليوم الاثنين

 

أعلنت الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، برئاسة اللواء هنري ابراهيم، توقعات طقس اليوم الاثنين.

مصرع وإصابة 42.. التحقيقات تكشف سبب حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي

وتوقعت الشبكة الوطنية أن  تهب كتلة هوائية باردة عبر شمال شرق أوروبا ومنها الي البحر المتوسط حتي تصل الي سواحل البلاد، وتتقدم تدريجيا إلي الداخل لتشمل كافة الأنحاء بمختلف الظواهرا لجوية.

️ومن المتوقع خلال ساعات الليل وحتي اخر ساعات يوم الاثنين ان يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي الاسماعيلية 16 درجة والصغري 9.

كما أنه من المتوقع أيضًا أن تشهد المناطق التي لها ظهير صحراوي انخفاض كبير في درجة الحرارة الصغري كما يزداد الاحساس ببرودة الطقس هناك.

️كما تتكاثر السحب علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة وتزيد من برودة الطقس.

كما يؤدي أيضا إلي إثارة الرمال والأتربة علي محافظة الاسماعيلية.

وعن درجات الحرارة العظمى ١٦° والصغرى ٩° درجة مئوية.

FB_IMG_1675634040902
FB_IMG_1675634040902
FB_IMG_1675634039422
FB_IMG_1675634039422
FB_IMG_1675634037838
FB_IMG_1675634037838
FB_IMG_1675634036266
FB_IMG_1675634036266
طريق الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية طريق الاسماعيلية الصحراوي حادث طريق الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

اجتماع بين مرتضي منصور وجمال علام لحل أزمة قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب مصر خلال ساعات.. فيديو

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

الوضع غير مهيأ تماما.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد لمواطني 5 محافظات

ارسي على بر .. خالد الغندور يرد على أحمد شوبير بسبب القاضية

موضوعات متعلقة

فضل سورة السجدة فجر الجمعة .. أسرارها عظيمة لا تغفلها

لماذا ولد النبي يتيما وما أشهر أسمائه ومتى توفى؟ 5 أسباب لا يعرفها كثير

مفاتيح الفرج العشرة.. 10 آيات فيها الحل لفك الكرب وانشراح الصدر وتحقيق الأمنيات

حكم تارك الصلاة .. دار الإفتاء تنصح بثلاثة أمور

مسلك الكتاب في السيرة النبوية ثلاث طرق.. علي جمعة يوضحها

ترشيحاتنا

دعاء سورة قل هو الله أحد.. ردده ولن يعرف الفقر والنكد عنوانك

أهم من توت عنخ آمون.. الكشف عن مقبرة سرية بها مفاجأة

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر صدمة مدوية

أرقام مرعبة.. أوكرانيا تكشف حجم قتلاها منذ بداية الهجوم الروسي

بسبب قرصة ناموسة..إعلامية شهيرة تخضع لجراحة عاجلة

بقوة 582 حصان.. تعديلات مميزة لـ BMW M3 تورينج |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء لحفل جرامي الموسيقية| صور

شجار مروع بين أم وابنتها مع موظفي شركة طيران بأمريكا

أغربها بنوع مهمل من البذور.. 6 حيل خارقة تحميك من الإصابة بالخرف

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

فيديو

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ