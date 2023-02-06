ليلة شديدة البرودة علي مختلف الأنحاء.. توقعات الطقس اليوم الاثنين

أعلنت الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، برئاسة اللواء هنري ابراهيم، توقعات طقس اليوم الاثنين.

وتوقعت الشبكة الوطنية أن تهب كتلة هوائية باردة عبر شمال شرق أوروبا ومنها الي البحر المتوسط حتي تصل الي سواحل البلاد، وتتقدم تدريجيا إلي الداخل لتشمل كافة الأنحاء بمختلف الظواهرا لجوية.

️ومن المتوقع خلال ساعات الليل وحتي اخر ساعات يوم الاثنين ان يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي الاسماعيلية 16 درجة والصغري 9.

كما أنه من المتوقع أيضًا أن تشهد المناطق التي لها ظهير صحراوي انخفاض كبير في درجة الحرارة الصغري كما يزداد الاحساس ببرودة الطقس هناك.

️كما تتكاثر السحب علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة وتزيد من برودة الطقس.

كما يؤدي أيضا إلي إثارة الرمال والأتربة علي محافظة الاسماعيلية.

وعن درجات الحرارة العظمى ١٦° والصغرى ٩° درجة مئوية.

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