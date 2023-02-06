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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرقام مرعبة.. أوكرانيا تكشف حجم قتلاها منذ بداية الهجوم الروسي

أوكرانيا
أوكرانيا

كشف المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية دوجلاس ماكجريجور أن قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، صرح للقادة العسكريين خلال زيارته للولايات المتحدة، عن عدد قتلى كييف منذ بداية النزاع.

وقال ماكجريجور على "يوتيوب": "عندما كان زالوجني في الولايات المتحدة، التقى بوزير الدفاع لويد أوستن و برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي".

وكانت مصادر نقلت عنها "روسيا اليوم" قالت إن زالوجني أخبرالمسؤولين الأمريكيين أن أوكرانيا فقدت نحو 257 ألف شخص منذ بدء العملية العسكرية الروسية"

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور إنه بسبب نقص موارد التعبئة، تعين على كييف اتخاذ تدابير طارئة وتجنيد المراهقين الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما والأشخاص العاجزين، في صفوف الجيش.

وفي الوقت نفسه، أعرب عن تقديره الكبير لقدرات أفراد الجيش الروسي والنهج المسؤول عندهم خلال أداء المهام القتالية.

وزارة الدفاع الأمريكية هيئة الأركان المشتركة أوكرانيا الولايات المتحدة روسيا

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