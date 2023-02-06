سيد معوض: الأهلي حقق إنجازًا كبيرًا.. ومواجهة ريال مدريد تاريخية

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي حقق إنجازا كبيرا بالوصول للمربع الذهبي في كأس العالم للأندية، ومواجهة ريال مدريد في مباراة تاريخية.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مستمتع بأداء الأهلي ونتائجه، وكذلك مستمتع بنجاح منظومة النادي ككل، ومواجهة ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية ستكون تاريخية، وكذلك مواجهة بايرن ميونخ في النسخة الماضية، هذه مباريات للتاريخ، مثل مواجهات منتخب مصر أمام إيطاليا والبرازيل في كأس القارات".

وأضاف: "الأهلي في مكانة كبيرة، ونجاح كبير لمنظومة النادي يرجع أيضا فيه الدور للجمهور الذي يساند ويدعم اللاعبين والإدارة والجهاز الفني".

وواصل: "حالة لاعبي الأهلي مهمة جدا، وكذلك حالة المنافس، التوفيق سيكون له دور كبير، والتواجد في هذه المرحلة إنجاز كبير بغض النظر عن النتيجة".

وزاد: "ليس معني شراء لاعبين أن يلعبوا بشكل أساسي، هناك منافسة بين لاعب جديد وآخر قديم، والدليل هازارد في تشيلسي كان لاعبا رائعا وانتقل للريال واختفى تمامًا، وصلاح كان في تشيلسي ولم يتألق، على عكس ما قدمه مع ليفربول".