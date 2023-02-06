رئيس جامعة حلوان يفتتح الدورة الحقوقية الأولى.. ويوضح شروط القيادة

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدورة الحقوقية الأولى بعنوان التأهيل القانوني لقيادة الشباب في ضوء التنمية المستدامة والتي تنظمها كلية الحقوق جامعة حلوان خلال الفترة من السبت الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٣ حتى الأربعاء الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٣، بمشاركة ١٥ كلية حقوق من الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق.

وفي كلمته قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أنه من المقومات الأساسية لبناء الشخصية هو الإلمام بالقانون، وأي تطوير لابد أن يحدث في أي مكان يعتمد على إعادة الرؤية التشريعية، وقال رئيس الجامعة أن حياتنا كلها قائمة على التشريع والقانون، ولكي تكون قائد ناجح لابد أن تكون ملم بكافة القوانين في مجالك، وهو ما يجعل لديك القدرة على إتخاذ القرار، لأن من شروط القيادة القوة والأمانة، ولكي تكون قوي لابد من معرفة القانون الذي تعمل تحت مظلته، وعدم القدرة على إتخاذ القرار ينتج عنها ضعف في المؤسسة التي تنتمي إليها، ويجب أن نحارب جميعا بطء اتخاذ القرار، ويجب على أبنائنا أن يتحلوا بالعلم والمعرفة وأن يعرفوا واجباتهم، لأن كل منهم سيكون مسئول وقائد والمسئولية أمانة، وأكد على أهمية الدورة الحقوقية الأولى في التأهيل القانوني لقيادة الشباب في ضوء التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لأنها من الدورات الهامة والجادة موجهًا الشكر لكل القائمين على هذه الدورة التدريبية.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الدورة الحقوقية تهدف إلى المساهمة فى صنع كوادر وطنية لتقييم الرؤى الوطنية لمفهوم حقوق الإنسان من خلال تقييم الأداء، وتسعى للتعريف بدور المؤسسات الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدورة الحقوقية هي لقاء يجمع كليات الحقوق بالجامعات المصرية بهدف استغلال طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم.

ورحبت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بالوفود المشاركة في الدورة الحقوقية مؤكدة أن الدورة الحقوقية تتضمن محاكمات صورية باللغة العربية والإنجليزية، وتعقد عدد من الندوات عن الوعي القانوني، مشروع قائد بالإضافة إلى دورات تدريبية بالإشتراك مع المجلس القومي للمرأة، ويتم عقد محاضرات عن الصحة النفسية للمرأة وكيفية القيادة، كيفية إدارة الذات، إدارة الوقت، ندوات القائد الشاب ودور الشباب والمرأة في تحقيق التنمية المستدامة، تشمل كذلك الدورة الحقوقية زيارات ميدانية للعاصمة الإدارية، زيارات لوزارة النقل للتعرف على المشروعات الجديدة، هذا بالإضافة إلى أقامة معرض الكتاب على هامش الافتتاح، وقدمت عميد الكلية الشكر لكل القائمين على الدورة ولكل من ساهم في إنجاحها.

وأشار الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية إلى ماتتميز به كليات جامعة حلوان من التعاون الوثيق خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية في هذه الفاعلية التي تشهد تجمع كبير لعدد من الجامعات، ونتمنى أن يكون هناك تنافس قوي بين الطلاب في المسابقات الرياضية المنعقدة.

ورحب الطالب عصام الدين محمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة بجميع الطلاب من كافة الجامعات مؤكدًا على أهمية هذه الفاعلية التي تحمل الطابع القانوني بندواتها والزيارات الميدانية التي تتضمنها، إلى جانب التنافس في الأنشطة الرياضية المختلفة.

هذا وقد قدم طلاب كلية التربية الموسيقية #جامعة_حلوان "التخت الشرقي" فقرات موسيقية مميزة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد كلية التربية الموسيقية، كذلك تم تقديم عدد من الأغنيات الرائعة التي أثارت أعجاب الحضور منها "كان لك معايا"، "قولي عملك إيه قلبي"، "ياصحبجية".

وفي ختام فعاليات الافتتاح تم تكريم عدد من السادة الحضور البارزين من كليات الحقوق بالجامعات المصرية ومن وزارة الشباب والرياضة.

هذا ويقوم بتنسيق الدورة الحقوقية الأستاذ الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الأستاذة الدكتورة إيمان اسماعيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الله وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع…