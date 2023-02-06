توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي حلوان وطشقند الحكومية للدراسات الشرقية

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، كلا من جولتشيخرة ريخسييفا رئيس جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية الأوزباكستانية، نادر عبد الله يوف نائب رئيس الجامعة للشئون الدولية والوفد المرافق وذلهما لك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين، ويأتي ذلك في ظل توطيد العلاقات الدولية وتعميق أسس التعاون الدولى.

وفى بداية كلمته رحب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالضيوف مؤكدًا اهتمام الجامعة الواسع بالتعاون الدولي وبطلاب جامعة طشقند، مؤكدًا وجود تعاون متبادل في عدد من المجالات، ووجود صداقة بين الشعبين، مشيرًا إلى أن الجامعة مستعدة لمزيد من التعاون، قائلا: نسعد بذلك لأن لدينا في جامعة حلوان حوالي ١٠٠٠ برنامج متنوع بين القطاعات الطبية والهندسية والتكنولوجية والفنون، والجامعة من أقدم جامعات الفنون في مصر، وأقدم جامعة في قطاع السياحة والفنادق، وقد بدأت كلية الفنون التطبيقية منذ عام ١٨٣٩، الفنون الجميلة ١٩٠٨ ونحن مهتمين بتعليم اللغة العربية في كليتي الآداب والتربية من خلال أحدث الأساليب التعليمية الجديدة.

وأشارت جولتشيخرة ريخسييفا رئيس جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية الأوزباكستانية إلى أن هناك تغيرات كبيرة حدثت في أوزبكستان منذ عام ٢٠٠٧ وهناك حركة إصلاحات كبيرة وتغيرات واسعة في كافة المجالات، وهذه الزيارة ثمار لهذا التطوير لبحث المزيد من التعاون، وقد حدث انفتاح كبير في أوزبكستان ونسعى الآن لإعداد الكوادر وجيل جديد من الشباب وهناك تركيز لتبادل الخبرات العلمية والعملية، ووصلنا إلى هنا لتطوير التعاون بين الجانبين فجامعتنا لها تاريخ عميق، وتضع خطة واسعة لإعداد الكوادر الجديدة، وتستهدف التعاون في المشاريع العلمية.

وأضافت: لدينا اهتمام كبير بتعليم أساسيات اللغة العربية بجودة عالية، ونهتم بها ونحتفل باللغة العربية في ديسمبر من كل عام، وعقب الانفتاح بدأت الكثير من الدول العربية في زيارة طشقند، وأصبح طلابنا يشاركون في كل المؤتمرات الدولية وهذا يعمق خبرة الطلاب، ونحن اليوم في جامعة حلوان لتعميق سبل التعاون مع جامعتكم.

وتأتي مذكرة التفاهم في ظل الرغبة في توثيق روابط التعاون والعلاقات في مجال العلوم والتعليم والثقافة، وتهدف مذكرة التفاهم إلى نقل المعرفة بين المؤسستين، تعزيز فرص التبادل العلمي والثقافي والأكاديمي، التعاون في أنشطة البحث العلمي، كذلك التعاون بين الجامعتين في تنظيم المؤتمرات والمعارض وورش العمل والندوات والدورات القصيرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تبادل المعلومات والنشرات العلمية، النشر الدولي المشترك بالمجلات العلمية، تصميم برامج ومقررات ومناهج مشتركة، التعاون في المشروعات البحثية المشتركة، تنظيم أنشطة تعليمية مشتركة، تنظيم البرامج والأنشطة الثقافية المشتركة، تنظيم برامج تدريب مشتركة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، تبادل أعضاء هيئة التدريس والإداريين، تبادل طلاب المرحلة الجامعية الأولي (البكالوريوس) وطلاب الدراسات العليا والباحثين، التعاون في الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.

حضر اللقاء الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حلوان وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية (2)

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حلوان وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية (3)

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حلوان وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية (4)