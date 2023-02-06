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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بنذلهم ونكسر نِفسهم | اعترافات مثيرة من تشكيل عصابي للتسول بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالنزهة، إحالة تشكيل عصابي تخصص في استغلال أطفال الشوارع في أعمال التسول وتوزيع المخدرات والتعدي عليهم جنسيًّا للمحاكمة الجنائية.

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اعترافات تفصيلية

واعترف المتهمان، أنهما يتاجران في المواد المخدرة وعمدا إلى استقطاب أطفال الشوارع الذين يبيتون أسفل الكباري وفي الشوارع واستخدامهم في توزيع المخدرات والتسول، وفي بادئ الأمر يقومان بالتعدي جنسيًّا على الأطفال لإذلالهم وإجبارهم على العمل لديهم وطاعتهم قائلين "بنكسر عينهم".

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بالقاهرة؛ باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال استجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى لهم، مُتخذان من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبصحبتهما 4 من الأحداث المجني عليهم.

وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

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