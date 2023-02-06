تصرفاته توكسيك.. شاهد| صور كريم فهمي وزوجته في عيد ميلادها

شارك الفنان كريم فهمي عدد من الصور بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مع زوجته، لتهنئتها بعيد ميلادها.

وقال كريم في تعليقه علي الصور "ياللي نجاحي عندك أهم من نجاحك، ياللي بتحبيني أكتر من نفسك، ياللي بتستحمليني وأنا شخصية بشعة وقت الشغل، وقت ما بكتب مسلسل أو فيلم وقت ما بصور، وقت مانا مستنى النتيجه يعنى معظم الوقت محدش يستحملني غيرك.. توكسيك بقى هتقولى إيه.. الحقيقة أى نجاح ليا ده نجاحك أنتى قبل ما يكون نجاحى، ربنا يخليكي ليا كل سنة وأنتى طيبة يا حبيبتي".

وهذه ليست المرة الأولى لمشاركة كريم فهمي صورا مع زوجته حيث يشارك جميع المناسبات برفقه زوجته.

كما تظهر زوجته دائما بالمهرجانات السينمائية والتليفزيونية برفقة زوجها.

وأبرز اطلالات زوجة كريم فهمي أنها تعتمد علي الملابس الشبابية الكاجول الغير متكلفة ولكنها تعتمد علي بعض الاكسسورات البسيطة.

واليكم أبرز الصور التي تجمع بين كريم فهمي زوجته.