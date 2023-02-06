زلزال مدمر.. بولندا تعلن إرسال مساعدات إلى تركيا

قدم وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، التعازي إلى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في كارثة الزلزال المدمر بتركيا.

وقال وزير الخارجية البولندي:"عزيزي مولود جاويش أوغلو أرجو أن تتقبلوا أعمق التعازي فيما يتعلق بالزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا. فنحن نشارك في آلام أسر الضحايا وأمتكم بأسرها".

واضاف راو:"نتمنى للمصابين الشفاء العاجل. بولندا ترسل بالفعل المساعدة والدعم".

وفي تغريدة أخرى أعلنت بولندا ارسال مساعدات الي تركيا، وكتبت:" خالص تعازينا لأسر وأحباء ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا، نتمنى الشفاء العاجل للمصابين. خلال هذا الوقت الصعب ، نرغب أيضًا في تقديم دعمنا الكامل".

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا

كما أعلن فؤاد أقطاي نائب رئيس تركيا، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في البلاد إلى 284 وفاة و2323 مصابا في 10 ولايات.

وفجر اليوم، قال المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي إن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة الـ4,17 صباحا، الـ(01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب في لواء الإسكندرون.

وتداولت وسائل إعلام تقارير تتحدث عن شعور سكان دول عدة بالزلزال، لا سيما سوريا ولبنان والأردن.