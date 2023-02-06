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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جوزها رماها .. لغز مصرع سيدة سقطت من الرابع في كرداسة

ارشيفية
ارشيفية

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بمدينة كرداسة واتهام أسرتها لزوجها بإلقائها من الشرفة بسبب خلافات بينهما. 

واستمعت النيابة لأقوال عدد من أفراد أسرة السيدة الذين اتهموا زوجها بقتلها، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية، فقام بدفعها من النافذة  لتلقى مصرعها في الحال، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها من كسور ونزيف.

وعاين رجال المباحث مكان الحادث، وتم مناظرة الجثة ونقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي قررت تشريحها، والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق. 

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في كرداسة، وكشفت التحريات أن المتهم تسبب في سقوطها من نافذة الشقة بالطابق الرابع.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن المجني عليها سقطت من الطابق الرابع، مما أدى إلى مصرعها في الحال. 

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث ألقاها من النافذة، نتيجة خلافات أسرية. 

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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