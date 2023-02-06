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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في ظروف غامضة | التصريح بدفن جثة مسن طريح أرضية شارع بالسلام

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهات تحقيق السلام، اليوم الاثنين، بالتصريح بدفن جثة مسن عثر عليه متوفى بأحد الشوارع فى ظروف غامضة بمدينة السلام عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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بداية الواقعة

وعثر رجال المباحث بالقاهرة على جثة مسن بأحد الشوارع في مدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله  مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام ثان يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة مسن بأحد الشوارع بمنطقة النهضة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة مسن فى العقد السادس من عمره ولا يحمل اوراقا ثبوتية وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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