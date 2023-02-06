رسميا.. تأجيل مباريات الدوري التركي بعد كارثة الزلزال

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تأجيل العديد من المباريات خلال هذا الأسبوع، بسبب الزلزال الذي ضرب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا صباح اليوم.

ويلعب الدولي المصري محمود حسن “تريزيجيه” ضمن منافسات الدوري التركي، عبر بوابة فريق طرابزون سبور.

وأعلن الاتحاد التركي، في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه في ظل تسجيل وفيات وحالات إصابة، واستمرار جهود البحث والإنقاذ إثر وقوع الزلزال، تقرر تأجيل المباريات التي كانت مزمعة اليوم في الدوري الممتاز.

وأكد الاتحاد إرجاء مواجهات: عمراني سبور أمام أضنة ديمرسبور، وفناربخشه ضد قونيا سبور، وجيرسوونسبور مع قيصري سبور، التي كانت مقررة مساء اليوم ضمن المرحلة ال23 من الدوري.

كذلك أعلن الاتحاد التركي تأجيل جميع المباريات، التي كانت مقررة بعد غد الأربعاء ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية، وقدم تعازيه لعائلات الضحايا والمقربين منهم، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكان زلزال بقوة 8ر7 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، صباح اليوم، على عمق 18 كيلومترا، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في البلدين، كما ألحق أضرارا بالبنية التحتية.