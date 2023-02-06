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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فرصة لن تتكرر.. خصم 3000 جنيه على موبايل Realme 9i

فرصة لن تتكرر..خصم
فرصة لن تتكرر..خصم 3000 جنيه على موبايل Realme 9i

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف ريلمي Realme 9iالذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.   

 

و لحسن الحظ يقدم موقع أمازون ألمانيا خصم كبير على هاتف ريلمي Realme 9i قدره 90 يورو (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري تقريبا ).

فرصة لن تتكرر..خصم 3000 جنيه على موبايل Realme 9i

مواصفات هاتف Realme 9i

 

جاء هاتف ريلمي Realme 9i 5G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

 

ويعمل هاتف Realme 9i 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية من نوع Dimensity 810، بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت. ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 3.0، ونظام التشغيل أندرويد 12.

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يقدم هاتف Realme 9i 5G، عدد 3 كاميرات خلفية، تضم الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا بورتريه بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف ريلمي Realme 9i 5G، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

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