اغتنم الفرصة..خصم 42% على جوال سامسونج Note 20 في الإمارات

يسعى الجميع لاقتناء هواتف شركة آبل وسامسونج، ولكن مع ارتفاع الأسعار وأزمة الصرف العالمية يصبح ذلك عائقا في الوقت الحالي، ومع ذلك تنقذ العروض دائما الموقف.

ومن أفضل هذه العروض، عرض على جوال سامسونج Samsung Galaxy Note 20 في نسخة 256 جيجابايت باللون الرمادي، في موقع sharafdg بدولة الإمارات وتقدر قيمة الخصم ب 42% ، ليكون سعره النهائي 2299 درهم إماراتي.

مواصفات جوال سامسونج Galaxy Note 20

جاء هاتف سامسونج Galaxy Note 20، بشاشة من نوع Super AMOLED، وبتصميم Infinity-O، بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث بسرعة 60 هرتز في الثانية، كما تدعم الشاشة تحتها قارئ لبصمات الأصابع لمزيد من الأمان.

يقدم هاتف سامسونج Galaxy Note20 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، وأخرى ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، بجانب كاميرا أخرى بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 10 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy Note 20 بواسطة معالج من إنتاج الشركة نوع Exynos 990، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy Note 20 على بطارية كبيرة سعة 4300 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وكذلك الشحن العكسي.