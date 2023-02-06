أخبار التوك شو.. هل يحدث تسونامي بعد زلزال تركيا وسوريا؟.. القومي للبحوث يجيب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نرصد أبرزها فى تقرير التالى:

هل يحدث تسونامي بعد زلزال تركيا وسوريا؟.. القومي للبحوث يكشف

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الـ زلزال أو الهزة الأرضية التي حدثت اليوم بقوة 7.7 ريختر وقعت على تقاطع عدد من المنطقة الفاصلة بين تركيا وسوريا، نتيجة لان تلك المنطقة يوجد بها نشاط جيولوجي.



الذهب ينخفض ومفاجأة بعيار 21 اليوم .. فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأثنين 6 فبراير 2023.

وكشفت الإعلامية رشا مجدي، في برنامجها الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، أن هناك انخفاضا فى أسعار الذهب منذ الأمس.

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة والأشجار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، ناصحة بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات النهار والليل اليوم، نظرا لبرودة الطقس.



الأرصاد تحذر المواطنين: اليوم أمطار غزيرة ورعدية ورياح رملية |تفاصيل

قالت الاعلامية أسماء يوسف، إن توقعات هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أن يسود انخفاض في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء ويشهد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية احيانا علي السواحل الشمالية .



الحوادث انخفضت.. استشاري السلامة المرورية يكشف أهمية الرادارات المستحدثة على الطرق.. فيديو

قال الدكتور أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، إن الرادارات المستحدثة على الطرق كانت ضرورية في ظل توجه الدولة للتوسع في شبكات الطرق في مصر بإمكانات كبيرة، مشيرا إلى أنها ضرورية لكل من تسول له نفسه التسابق على الطريق، منوها أن معدلات حوادث الطريق في مصر انخفضت بشكل كبير جدا.

فيديو| لقطات عمليات الإنقاذ لإخراج العالقين من تحت الأنقاض جرّاء زلزال تركيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات عمليات الإنقاذ لإخراج العالقين من تحت الأنقاض جراء زلزال تركيا.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الـ زلزال أو الهزة الأرضية التي حدثت اليوم بقوة 7.7 ريختر وقعت على تقاطع عدد من المنطقة الفاصلة بين تركيا وسوريا، نتيجة لان تلك المنطقة يوجد بها نشاط جيولوجي.

ذعر وهلع وصراخ وفرح.. ردود فعل ومشاعر متناقضة من بين أنقاض الزلزال المدمر

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" ذعر وهلع وصراخ وفرح.. ردود فعل ومشاعر متناقضة من بين أنقاض الزلزال المدمر".



الذهب بأقل من 1500 جنيه| الدولار يسجل 30.13 ومفاجأة بعيار 21 اليوم

نشر موقع صدى البلد الإخباري، اليوم الأثنين 6 فبراير 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، و حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، بجانب ما سجلته أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



السيسي: خالص التعازي لشعبي تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص التعازي لشعبي سوريا وتركيا فى ضحايا حادث الزلزال، مؤكدا عن تضامن مصر الكامل مع الشعبين السوري والتركي والاستعدادات لتقديم المساعدات.