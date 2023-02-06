الزمالك يصل برج العرب استعداد لمواجهة فاركو

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد برج العرب، استعدادا لخوض مباراة فاركو المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الاثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.



وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - السيد عطية

خط الدفاع : عمر جابر - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه .